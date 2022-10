Si comunica ai sottoscrittori degli abbonamenti (Esclusi gli abbonamenti corporate) che, visto l’andamento sportivo poco soddisfacente, la società effettuerà un rimborso per l’intero ammontare per ogni tessera sottoscritta per coloro che ne faranno richiesta.

Di seguito le modalità per le richieste di rimborso.

La richiesta di rimborso deve essere inoltrata alla seguente e-mail: biglietteria@uspistoiese1921.it;

Saranno prese in considerazione le richieste che giungeranno dal 14 novembre al 21 novembre. Nella mail dovrà essere indicato:

Nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita, IBAN (Se è minore l’IBAN dei genitori insieme al nominativo) e numero di telefono.

Il rimborso sarà effettuato entro il 22 dicembre 2022. Le tessere andranno riconsegnate dal 15 al 21 novembre negli orari di biglietteria che saranno comunicati in seguito.

L’articolo Sei scontento? La società ti rimborsa! proviene da US Pistoiese 1921.