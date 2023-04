Come giocare alla Aviator demo

Il mondo del gioco d’azzardo è in piena rivoluzione. Lo sviluppo dei casinò online ha cambiato la mentalità e il desiderio di intrattenimento.

I principali sviluppatori di giochi di casinò come Evolution Gaming, Play’n Go e Pragmatic Play si sono adattati alle esigenze dei giocatori. Di conseguenza, è emerso un nuovo genere di gioco d’azzardo: i giochi di casinò crash. E tra questi, c’è uno dei migliori giochi di casinò crash – la Aviator demo .

Che cos’è il gioco dell’aviatore?

Aviator è un minigioco di casinò creato da Scribe in cui bisogna scommettere su un aereo e ritirare le vincite prima che si schianti.

Spribe è noto per i suoi divertentissimi mini giochi come le Miniere, la Mini Roulette, Plinko, Keno e molti altri.

Tuttavia, la Aviator demo è probabilmente il miglior gioco in assoluto. È accessibile a tutti i giocatori online.

Iniziare è molto semplice e si prende subito gusto a scommettere su questo piccolo aereo. È possibile scommettere da 0,10$ a 100$. È anche possibile piazzare due scommesse separate durante lo stesso giro.

In questo modo è possibile elaborare strategie in cui una puntata viene utilizzata per recuperare rapidamente la scommessa e l’altra per ottenere un significativo moltiplicatore di vincite.

Tra gli altri vantaggi di Aviator, vale la pena di notare la sua incredibile RTP del 97%. Pochissimi giochi possono vantare una tale percentuale di vincita.

Inoltre, è possibile giocare ad Aviator su cellulari e tablet. E la ciliegina sulla torta è che Aviator viene fornito con una versione demo. Così potrete divertirvi senza spendere un centesimo!

Probabilmente l’unico aspetto negativo di Aviator è la natura ripetitiva del gioco. Tuttavia, è sempre possibile passare da un gioco all’altro se ci si annoia.

Come iniziare

Il primo passo per giocare è scegliere un casinò online affidabile. Una volta effettuata l’iscrizione al sito di gioco d’azzardo preferito, andare alla scheda “Aviatore” nella parte superiore dello schermo.

Una volta nella schermata di gioco, si vedrà il numero di giocatori che stanno attualmente giocando. Inoltre, è possibile vedere le loro puntate e l’ora in cui hanno scelto di fermarsi.

Una volta entrati nel gioco, si hanno a disposizione diverse scelte. I turni passano velocemente e durano circa 15 secondi, quindi pensate alle scommesse.

È possibile effettuare una o due scommesse durante la stessa partita. Si può scegliere, ad esempio, di effettuare una puntata automatica, che si fermerà automaticamente a un certo livello, e una puntata rischiosa, che può far ottenere un potenziale moltiplicatore come x50 o x100 della puntata.

È possibile scommettere da 0,10 a 100 dollari per giro sulla Aviator demo (la vincita massima possibile è di 10 dollari).

Una volta scelte le opzioni di gioco che ritenete migliori, indicate la puntata che desiderate effettuare. Dopodiché, potrete godervi il gioco quanto volete!

Poi, quando inizia la partita, osservate attentamente l’avanzamento dell’aereo. Può decollare in qualsiasi momento, quindi se si ottiene un grosso moltiplicatore, bisogna prenderlo il prima possibile.

E qui arriva la parte più importante, il momento di ritirare le vincite dall’aereo prima che scompaiano.

Dovete assicurarvi di cliccare sull’aereo al momento giusto. Uscire troppo presto può significare perdere un enorme moltiplicatore, mentre cliccare troppo tardi significa perdere la scommessa. Pertanto, non siate troppo avidi.

Come utilizzare la strategia Martingala per vincere all’ Aviator Demo

Inventata secoli fa, la roulette ha suscitato molto interesse. Proprio per questo motivo, nel corso del tempo i giocatori hanno sviluppato una strategia in grado di aumentare le loro possibilità di vincita. Questa strategia è nota come Martingala.

Il sistema Martingala viene normalmente utilizzato con i colori o le scommesse doppie (pari/dispari, 1-18/19-36, nero/rosso, ecc.). Nel caso del gioco Aviator, è un po’ diverso.

Il principio, tuttavia, è estremamente semplice. Bisogna raddoppiare la puntata ogni volta che si perde. E bisogna continuare a farlo finché non si ottiene un profitto.

Affinché questo funzioni, tuttavia, è necessario disporre di un grande bankroll e giocare con un moltiplicatore predefinito.