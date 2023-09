Italia-Ucraina, i precedenti tra le due nazionali

Quarto confronto in Italia con l’Ucraina: finora 2 vittorie (a Bari e Roma) e un pareggio, a Genova nel 2018, in un’amichevole particolare, per rendere omaggio alle vittime del Ponte Morandi.

In totale sono 8 i precedenti (bilancio 6 vittorie e 2 pareggi, reti 15/3) e l’Italia è imbattuta. Tra le 6 vittorie, quella più importante è sicuramente il 3-0 ad Amburgo nei quarti di finale del trionfale Mondiale 2006: reti di Zambrotta e Toni (doppietta).

A distanza di un anno dall’ultima apparizione a Milano (1-0 all’Inghilterra a settembre 2022), la Nazionale giocherà la 61ª gara nella sua città Natale (qui il 15 maggio 1910, all’Arena Civica, fece il suo esordio vincendo 6-2 sulla Francia), che ha tenuto a battesimo anche il mito Azzurro (nel 1911 contro l’Ungheria, la prima maglia azzurra con scudetto sabaudo cucito sul petto dopo le prime 2 gare in maglia bianca). La vittoria di un anno fa ha chiuso un decennio negativo per la Nazionale a Milano, che non vinceva qui dal 2012 (3-1 alla Danimarca) e nelle 6 gare successive aveva raccolto solo 5 pareggi, compreso quello con la Svezia che costò la qualificazione ai Mondiali 2018, e la sconfitta con la Spagna.

Milano è seconda per numero di incontri della Nazionale ospitati (60, dietro Roma 62), ed è prima per numero di vittorie (38, come Roma, segue Torino a 25) e per numero di reti realizzate (141, Roma 114 e Torino 81). Qui, gli Azzurri hanno mantenuto un’imbattibilità che ha sfiorato un secolo, esattamente 96 anni: dall’1-2 del gennaio 1925 con l’Ungheria all’1-2 dell’ottobre 2021 con la Spagna (prima sconfitta al Meazza).