Ascolti Tv: oltre 5 milioni e mezzo di telespettatori per Italia-Malta

Oltre 56.000 spettatori allo Stadio ‘San Nicola’, in più di 5 milioni e mezzo davanti alla Tv per il successo degli Azzurri su Malta. Il match della Nazionale, trasmesso in diretta su Rai 1, è stato seguito da 5.658.000 telespettatori (share del 31.2%), risultando il programma più visto della prima serata di ieri.

L’arbitro di Inghilterra-Italia

E’ stata intanto ufficializzata la squadra arbitrale per il match con l’Inghilterra: a dirigere la sfida in programma martedì sera a Wembley sarà il francese Clément Turpin, coadiuvato dai connazionali Nicolas Danos ed Erwan Finjean. Di nazionalità francese anche il quarto ufficiale, Ruddy Buquet, e VAR e AVAR, Jerome Brisard e Pierre Gaillouste.

Figc.it