Viareggio Cup, la prima giornata del Gruppo B

Queste in sintesi le squadre U18 nella prima giornata del Gruppo B della Viareggio Cup 2024.

Tra le toscane da segnalare la vittoria dell’Empoli.

FASE A GIRONI – Gruppo B

MARTEDÌ 13 FEBBRAIO 2024

Girone 4

EMPOLI-MELBOURNE CITY 2-0

Reti: 35′ pt. Massarelli (E); 47′ st. Pagni (E).

(arbitro Calise di Piombino)

Empoli (FI) / Campo sportivo “Biagioli” (ore 15) (Sintetico)

IMOLESE-OJODU CITY 1-2

Reti: 32′ pt. Camara (I), 39′ Obalowu (O); 23′ st. Ibrahim (O).

(arbitro Bagni di Prato)

Marina di Pietrasanta (LU) / Campo sportivo “Pedonese” (ore 15) (Sintetico)

Girone 5

TORINO-RUKH 2-0

Reti: 19′ st. Galantai rig. (T), 34′ Galantai (T).

(arbitro Passaglia di Lucca)

Marina di Massa (MS) / Campo sportivo “Ricortola” (ore 15)

UYSS NEW YORK-CENTRE NATIONAL BRAZZAVILLE 0-8

Reti: 5′ pt. Moaussavou (C), 26′ Pounga (C), 32′ Moaussavou (C), 44′ Wumba (C); 5′ st. Wumba (C), 15′ Lengomba (C), 24′ Olani (C), 32′ Bizenga (C).

(arbitro Subhan di Pontedera)

Viareggio (LU) / Centro sportivo “Marco Polo Sports Center” (ore 14.30) (Sintetico)

Girone 6

RAPPRESENTATIVA SERIE D-JÓVENES PROMESAS 4-0

Reti: 18′ pt. Bianchi (R), 45′ Bianchi (R); 31′ st. Bianchi (R), 46′ Giacona rig. (R).

(arbitro Enned di Firenze)

Monteriggioni – località Uopini (SI) / Campo sportivo “Uopini” (ore 15) (Sintetico)

AVELLINO-MAVLON 1-4

Reti: 4′ pt. Elisha (M), 22′ Mutanda (A), 28′ Elisha (M); 11′ st. Agada (M), 22′ Agada (M).

(arbitro Marchetti di Chiavari)

Lerici (SP) – località Falconara / Campo sportivo “Bibolini” (ore 15) (Sintetico)

