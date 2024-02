Viareggio Cup, Empoli-Melbourne City 2-0

Nella prima gara della Viareggio Cup l’Empoli supera per 2-0 il Melbourne City.

I ragazzi di mister Andrea Lisuzzo ottengono i tre punti all’esordio grazie ad una rete per tempo: la sblocca al 38′ Massarelli che capitalizzazione al meglio uno schema su calcio pizzato, la chiude nel finale Pagni che approfitta degli spazi concessi dal Melbourne City, in avanti alla ricerca del pari. La squadra di mister Lisuzzo adesso è attesa dalla sfida di giovedì con l’Imolese al Centro Sportivo Monteboro. Calcio d’inizio ore 15.00.Vertua, Parente, Tempre, Kurti, Falcusan, Bicchierini, Lamberta, Forciniti, Sivieri, Tatti, Massarelli. All. Lisuzzo.A disposizione: Poggiolini, Bartelloni, Rolla, Alfani, Capacci, Pignataro, Suplja, Mboumbou, Coppola, Spinosa, Fiorini, Pagni, Viti.Charles, Shillington, Kalms, Damevski, Antonidu, Stella, Hassami, Luna, Tobenna, Dumbar, Memeti. All. DiamantiA disposizione: Fernandez, Hassami, Rahmani, Kellis, Necovski, Rahmani, Kmemeti, Fernandez, Charles, Evagardu, Da Silva, Necovski, Evagardu, Da Silva, Necovski, Evagardu.

via Empoli FC