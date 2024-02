Real Madrid e HP annunciano una storica collaborazione globale

La tecnologia e i servizi HP trasformeranno le esperienze digitali in tutte le strutture del Real Madrid

Quest’oggi il Real Madrid Football Club ha annunciato un accordo di sponsorship tecnologica globale con HP Inc. nel corso di una cerimonia congiunta alla Ciudad Real Madrid. Come parte dell’accordo pluriennale, HP sarà il primo brand ad avere il proprio logo sulla manica della divisa del Real Madrid in questi 121 anni di storia del club.

La sponsorizzazione riguarda le squadre maschili e femminili e i programmi giovanili.

L’accordo in breve





– HP sarà il primo brand presente sulla manica della divisa del Real Madrid Football Club in 121 anni di storia del club. Le nuove divise saranno svelate durante la partita del 4 febbraio contro l’Atlético Madrid.

– La tecnologia HP, inclusi i dispositivi abilitati all’intelligenza artificiale, sarà utilizzata per migliorare l’esperienza digitale dei tifosi e supportare le operazioni generali del club.

– HP e il Real Madrid svilupperanno insieme programmi dedicati alla comunità e ai giovani per accelerare la digital equity nelle comunità del mondo.