Pistoia: chiusura “Curva Nord” a tempo indeterminato

L’Us Pistoiese 1921 comunica che a partire dalla gara interna contro la Sammaurese in programma domenica 4 febbraio (calcio d’avvio alle 14:30) e valevole per la 22° giornata del Girone D di Serie D, il settore “Curva Nord” dello stadio “Marcello Melani” rimarrà chiuso a tempo indeterminato.

I possessori dell’abbonamento in “Curva Nord” potranno accedere presso la Tribuna Laterale, ex settore Orange.

Le dichiarazioni della società

Successivamente all’annuncio, la società ha inoltre pubblicato questo post su Facebook.