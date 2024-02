Viareggio Cup: il 4° premio “Ondina” a Sandy Iannella

Il consiglio direttivo del Cgc Viareggio ha deciso di assegnare il 4° premio “Ondina” all’allenatore della formazione Under 18 del Pontedera Sandy Iannella, prima donna a sedersi come tecnico in prima in una squadra maschile alla Viareggio Cup.

La consegna del riconoscimento avverrà lunedì 19 febbraio alla Gamc (Galleria d’arte moderna e contemporanea) di Viareggio, palazzo della Muse, nel corso del convegno (dalle 16 alle 18) organizzato dal Soroptimist International d’Italia Club Viareggio e Versilia, dal titolo “Calcio femminile: Le generazioni del cambiamento: a che punto siamo”.

Nell’albo d’oro del trofeo Ondina, Sandy Iannella succede a Ludovica Mantovani, presidente della divisione calcio femminile fino al 30

giugno 2023; prima di lei, il riconoscimento era stato assegnato a Stefano Braghin (responsabile del settore femminile della Juventus) e

ad Elisabet Spina (responsabile del settore giovanile del Milan).