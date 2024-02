Viareggio Cup: i risultati della 3ª giornata del gruppo A

Pareggia la Lucchese e perdono le altre tre toscane – Fiorentina, Carrarese e Pontedera – nell’ultima giornata dei gironi del Gruppo A.

Si completa così il quadro delle squadre del gruppo A qualificate per gli ottavi della 74ª Viareggio Cup. A Fiorentina e Honvéd Budapest, che avevano già staccato il pass con una giornata di anticipo, si aggiungono i campioni in carica del Sassuolo, i nigeriani del Beyond Limits (vincitori, come gli ungheresi, del proprio girone), gli americani del Westchester United, i nigeriani dell’Alex Transfiguration (secondi, come i viola), mentre Lucchese e i brasiliani dell’Ibrachina avanzano come migliori terze. Domani – al termine delle gare del gruppo B (gironi 4-5-6) – verranno determinati gli abbinamenti degli ottavi in programma martedì 20 come la finale della Viareggio Women’s Cup Milan-Rappresentativa Lega Nazionale Dilettanti.

Gruppo A – FASE A GIRONI

VENERDÌ 16 FEBBRAIO 2024

Girone 1

SASSUOLO-LUCCHESE 1-1

Reti: 27′ pt. Giovannetti aut. (S), 45′ Leone (L).

(arbitro Sandri di La Spezia)

Lerici (SP) – località Falconara / Campo sportivo “Bibolini” (ore 15) (Sintetico)

GALATASARAY-WESTCHESTER UNITED 2-3

Reti: 5′ pt. Guner (G), 26′ Cherif (W), 34′ Gjonbalaj (W); 20′ st. Cherif (W), 28′ Dilek (G).

(arbitro Bigongiari di Lucca)

Marina di Pietrasanta (LU) / Campo sportivo “Pedonese” (ore 15) (Sintetico)

Girone 2

BEYOND LIMITS-FIORENTINA 6-4

Reti: 4′ pt. Adegboyega (B), 6′ Ayodele (B), 12′ Isaac (B), 38′ Puzzoli (F), 39′ Ogundare (B); 5′ st. Ogundare (B), 14′ Ogundare rig. (B), 16′ Puzzoli rig. (F), 34′ Maiorana (F), 39′ Generali (F).

(arbitro Marchi di Siena)

Bagno a Ripoli (FI) / Centro sportivo “Viola Park” (ore 15) (Sintetico)

STELLA ROSSA-CARRARESE 4-2

Reti: 10′ st. Ivanovic (S), 20′ Sansaro (C), 31′ Sansaro (C), 39′ Borovic (S), 43′ Borovic (S), 46′ Yuliang (S).

(arbitro Costantini di Livorno)

Carrara – località Fossone (MS) / Campo Sportivo “Ilio Traversa” (ore 15) (Sintetico)

Girone 3

ALEX TRANSFIGURATION-HONVÉD BUDAPEST 1-1

Reti: 9′ pt. Okoro (A); 2′ st. Nagy (H).

(arbitro Pisaneschi di Prato)

Viareggio (LU) / Centro sportivo “Marco Polo Sports Center” (ore 15) (Sintetico)

IBRACHINA-PONTEDERA 5-2

Reti: 17′ pt. Cardoso (I), 29′ Versiani (I), 38′ Salvadori (P); 5′ st. Versiani (I), 12′ Enrique rig. (I), 35′ Santini L. (P), 42′ Versiani (I).

(arbitro Cornello di Firenze)

Pontedera (PI) / Stadio “Mannucci” (ore 15) (Sintetico)