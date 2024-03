Under 21, i convocati di mister Nunziata: ci sono Kayode e Fazzini

Lettonia e Turchia sulla strada verso l’Europeo: i convocati di Nunziata per le sfide di Cesena e Ferrara, prima chiamata per Hasa

Il cammino della Nazionale Under 21 verso l’Europeo del 2025 riparte dall’Emilia-Romagna, e da due avversarie – Lettonia e Turchia – che a settembre avevano aperto il girone di qualificazione per la squadra di Carmine Nunziata. A differenza delle sfide di Jurmala e Kocaeli – dove l’Italia aveva conquistato un punto contro la Lettonia e tre contro la Turchia -, stavolta ci sarà il pubblico del ‘Dino Manuzzi’ di Cesena (venerdì 22) e del ‘Paolo Mazza’ di Ferrara (martedì 26) a sostenere gli Azzurrini in due partite fondamentali, le prime del 2024 dopo che a novembre era arrivato un preziosissimo pareggio in Irlanda contro la squadra che nella classifica del Gruppo A si colloca subito dietro l’Italia. Entrambe le partite avranno inizio alle 18.15, con diretta su Rai 2.

Sono 28 i convocati di Nunziata per il doppio appuntamento, con raduno nella serata di domenica 17 a Cesenatico: l’unica novità è rappresentata da Luis Hasa, centrocampista classe 2004 della Juventus, miglior giocatore dell’Europeo Under 19 vinto dall’Italia (1-0 in finale sul Portogallo, gol di Kayode, anche lui nella lista per le partite di Cesena e Ferrara) e che era stato convocato in Under 20 nelle precedenti finestre.

L’elenco dei convocati

Dopo i convocati dell’Under 20, non mancano i “toscani” nemmeno nelle convocazioni dell’Under 21.

Ci sono il viola Kayode, l’azzurro Fazzini e Bianco che la Fiorentina ha mandato in prestito a Reggio Emilia.