Spalletti convoca Kean, i 23 azzurri di settembre

Ventitré convocati per le gare con Francia e Israele: torna Tonali, le novità sono Okoli e Brescianini

Due mesi dopo la sconfitta con la Svizzera agli ottavi di finale dell’Europeo, la Nazionale torna in campo per i primi due incontri della UEFA Nations League 2024/2025. Il Ct Luciano Spalletti ha convocato 23 calciatori per le trasferte con Francia e Israele, in programma rispettivamente venerdì 6 settembre al Parco dei Principi di Parigi e lunedì 9 settembre alla Bozsik Arena di Budapest.

Domenica la Nazionale si radunerà al Centro Tecnico federale di Coverciano, dove gli Azzurri lavoreranno fino a giovedì, quando è prevista la partenza per Parigi. Venerdì 6 settembre la sfida con la Francia e la mattina seguente trasferimento a Budapest da dove, al termine della gara con Israele, si rientrerà in Italia (Milano e Roma).

L’ELENCO DEI CONVOCATI

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Caleb Okoli (Leicester), Destiny Udogie (Tottenham);

Centrocampisti: Marco Brescianini (Atalanta), Nicolò Fagioli (Juventus), Davide Frattesi (Inter), Lorenzo Pellegrini (Roma), Samuele Ricci (Torino), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Moise Kean (Fiorentina), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).



IL CALENDARIO DEGLI AZZURRI

Finalista nelle ultime due edizioni – chiuse entrambe al terzo posto – l’Italia inizierà il suo cammino in Nations League con i due match in trasferta con Francia e Israele. A ottobre spazio alle prime due gare casalinghe: giovedì 10 ottobre Italia-Belgio si giocherà allo Stadio Olimpico di Roma, mentre lunedì 14 ottobre gli Azzurri saranno di scena contro Israele allo Stadio Friuli di Udine. Giovedì 14 novembre la Nazionale farà quindi visita al Belgio a Bruxelles per poi chiudere il girone domenica 17 novembre a Milano con la Francia.