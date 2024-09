Esordio vincente per le viola contro il Napoli: in gol Sofie Bredgaard

La Fiorentina Femminile inizia il campionato con una vittoria di misura contro il Napoli, imponendosi 1-0 grazie a una rete decisiva di Sofie Bredgaard.

L’attaccante danese, neoacquisto della squadra viola, impiega meno di due minuti dal suo ingresso in campo per sbloccare un match equilibrato e combattuto.

Il Napoli, ben organizzato in difesa, concede il possesso palla alle padrone di casa ma limita le occasioni da gol. La Fiorentina prova a trovare il varco giusto e riesce a segnare con Bonfantini, ma la sua rete viene annullata per un fallo in attacco. Nonostante due legni colpiti dalle gigliate, il risultato resta bloccato sullo 0-0 fino al 67° minuto, quando Bredgaard, servita da un passaggio preciso di Boquete, piazza un tiro di sinistro che tocca il palo e finisce in rete.

Nel finale, il Napoli tenta di reagire aumentando la pressione per trovare il pareggio, ma la Fiorentina mantiene il vantaggio e porta a casa i primi tre punti della stagione. Con questa vittoria, le viola guadagnano fiducia in vista del prossimo impegno europeo: mercoledì a Copenhagen affronteranno il Brøndby nella semifinale del preliminare di Champions League.

Fiorentina – Napoli 1-0

ACF FIORENTINA: Fiskerstrad, Torteli (C), Georgieva, Faerge, Erzen (78’ Toniolo), Breitner (65’ Johannsdottir), Snerle, Longo 65’ Bredgaard), Bonfantini (78’ Pastrenge), Boquete, Janogy (87’ Lundin). A disposizione: Catena, Bedini, Zaghini, Severini, Baldi, Bettineschi. All.Sebastian De La Fuente

NAPOLI FEMMINILE: Bacic, Skovsen, Di Marino (C) (89’ Gianfico), Martinovic (63’ Jelcic), Banusic, Muth, Beil (76’ Giai), Moretti (76’ Sciabica), Pellinghelli, Pettenuzzo, Giordano. A disposizione: Beretta, Sliskovic, Novellino, Fracaros, Nambi, Di Giammarino, Bellucci, Langella. All.Salvatore Mango

Rete: 67’ Bredgaard

Highlights