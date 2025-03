Numeri e curiosità delle semifinaliste

Per la Fiorentina si tratta della semifinale numero 37 nella storia della Viareggio Cup. La sfida con il Sassuolo è una rivincita.

I viola tornano infatti al penultimo atto della competizione a distanza di due anni: l’ultima volta nel 2023, quando allo stadio “Buon Riposo” di Pozzi di Seravezza vennero sconfitti per 3-1 dal Sassuolo con le reti firmate da Loporcaro, Ajayi e Mata, Ofoma per i gigliati. Va ricordato che la squadra viola non vince il torneo di Viareggio dal 1992. L’ultima semifinale con sconfitta è del 2018, 4-1 per mano della Juventus allo stadio dei Pini. Nelle 36 semifinali disputate il bilancio della Fiorentina è di 17 vittorie e 19 sconfitte: nel parlare di vittorie e sconfitte, si tiene conto anche delle sfide che si sono concluse ai calci di rigore.

Per il Sassuolo sarà invece la quarta semifinale: nelle precedenti tre, vittorie sia contro il Torino ai calci di rigore per 5-4 nel 2017, contro l’Atalanta nel 2022 per 3-0 e infine 3-1 alla Fiorentina nel 2023. Nelle tre occasioni in cui il Sassuolo è approdato in finale ha sempre vinto il “Viareggio”: ai rigori nel 2017 contro l’Empoli (gol decisivo di Scamacca) e nel 2022 contro la formazione rivelazione del torneo, i nigeriani dell’Alex Transfiguration, mentre nel 2023 successo per 2-1 sul Torino (Corradini e Baldari; Capac per i granata).

Per il Torino è la semifinale numero 17 (la prima nel 1963, l’ultima nel 2023 contro il Bologna, imponendosi per 1-0 con gol di Capac) e il bilancio di sedici incontri disputati è di 10 successi-qualificazione alla finale e 6 sconfitte, l’ultima nel 2017, quando venne superato ai calci di rigore per 5-4 dal Sassuolo di Scamacca che poi avrebbe vinto il Torneo).

Per il Genoa si tratta della sesta semifinale al Torneo di Viareggio: nelle precedenti cinque occasioni il Grifone ha ottenuto quattro successi e una sconfitta. La prima semifinale è del 1965: 2-0 al Milan con doppietta di Massucco. In quella edizione il Genoa vinse poi il suo primo torneo superando con il sorteggio la Juventus. La seconda semifinale è del 1987: sconfitta per 3-0 con la Fiorentina (a segno Protti – in prestito ai viola – Sereni e Campioli). Terza semifinale nel 2005 con successo per 1-0 contro la formazione israeliana del Maccabi Haifa. In finale poi sconfitta con la Juventus. Quarta semifinale nel 2007: successo ai calci di rigore contro l’Empoli. Poi in finale successo per 2-1 nei confronti della Roma con doppietta di Siligato. Nel 2019, successo contro il Parma 3-2 a Forte dei Marmi con Rovella fra i protagonisti di quella sfida.

