Inzaghi: “Non esistono partite facili, dovremo essere al Top”

Il campionato del Pisa Sporting Club riprende domani (ore 15.00) dal “San Vito-Marulla” di Cosenza. Otto partite di cui quattro da giocare in campo esterno a cominciare proprio dalla sfida con i lupi rossoblù.

Un match che il tecnico nerazzurro Filippo Inzaghi ha così introdotto nella abituale conferenza stampa della vigilia: “Mi aspetto una gara difficile contro una squadra che rispetto molto e in uno stadio che storicamente non ci porta benissimo. Però non voglio passi indietro da parte della mia squadra; in queste trenta partite mi hanno dimostrato cosa sanno fare e gare come quelle di Castellamare di Stabia e Carrara devono servirci da lezione per capire che partite facili non ce ne sono. Morutan? Stamani si è allenato ed è recuperato, anche se ovviamente non potrà partire dall’inizio. Per il resto ho i soliti dubbi perché tutti meriterebbero di giocare e sono convinto che ancora una volta chi subentrerà potrà rivelarsi decisivo“