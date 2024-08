Pianese-Perugia, tutte le info sui biglietti

L’Us Pianese comunica che i biglietti per partita di sabato prossimo, 24 agosto, che vedrà le zebrette giocare con l’Ac Perugia per la prima giornata del campionato di Serie C 2024/25, saranno in vendita fino al giorno della partita in programma alle ore 18.00.

Come acquistare i biglietti per Pianese-Perugia

Sarà possibile acquistare i tagliandi in tutti i punti vendita Ciaotickets e online su Ciaotickets.com. Si ricorda che per tutti i bambini che non abbiano compiuto l’ottavo anno di età al momento della partita, l’ingresso è gratuito.

PREZZI

• Tribuna d’onore = 30 euro + prevendita

• Tribuna = 15 euro + prevendita

• Tribuna ridotto Under 14 = 5 euro + prevendita

• Tribuna ridotto Under 18 = 10 euro + prevendita

• Tribuna ridotto Over 65 = 10 euro + prevendita

Per il settore ospiti, i biglietti saranno in vendita fino alle ore 19.00 di venerdì 23 agosto al prezzo di 15 euro + prevendita.

Come raggiungere lo stadio della Pianese



Le gare si svolgono presso lo STADIO COMUNALE DI PIANCASTAGNAIO sito in Via Spartaco Lavagnini 1, 53025, Piancastagnaio (SI)