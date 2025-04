La Pianese verso il rush finale. Mastropietro: “Col Pineto proveremo a replicare la prestazione di Legnago”

Il trequartista classe 1999, che sabato ritroverà il fratello – preparatore atletico degli abruzzesi – ha parlato nella settimana che porta alla sfida

Tre partite alla fine del campionato, tre partite per staccare un biglietto per i play-off. È con questo obiettivo che la Pianese affronterà il rush finale del campionato, a partire dalla partita di sabato prossimo, 12 aprile, quando le zebrette affronteranno al Comunale di Piancastagnaio il Pineto. Il bilancio della compagine amiatina, in ogni caso, è ampiamente positivo, come ha testimoniato anche Federico Mastropietro al rientro dopo lo stop per squalifica. “Aver raggiunto quota 50 punti è già un grandissimo risultato – ha detto il numero 10 bianconero –. Veniamo da un successo importante, sapevamo che non sarebbe stato facile, ma abbiamo fatto un’ottima prestazione e siamo riusciti a prenderci tre punti fondamentali”.

“Siamo consapevoli che ci aspettano tre incroci difficili – spiega il fantasista –. La verità è che dobbiamo pensare partita per partita, dando sempre il massimo. Alla fine potremo tirare le somme”. Mastropietro, peraltro, sabato troverà nelle fila degli abruzzesi anche suo fratello Lorenzo, preparatore atletico dei biancazzurri. “Ovviamente mi fa molto piacere trovarlo in campo oltre che a casa – dice il calciatore classe ’99 –. Speriamo di poter dar vita a un’ottima partita, come quella che abbiamo fatto a Legnago. Sarà una gara tosta, ci ricordiamo bene quanto lo è stata nel girone d’andata. Noi daremo il massimo per prenderci i tre punti”.

“Per quanto riguarda gli obiettivi personali, non mi pongo il problema – conclude Federico Mastropietro –. Sono molto tranquillo. La cosa importante è raggiungere gli obiettivi di squadra. È ovvio che sarei ancora più contento se riuscissi a trovare il gol, che ormai manca da un po’, ma la priorità ce l’hanno i risultati della Pianese”.

