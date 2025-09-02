Wisdom Amey convocato in Nazionale Under 20

Wisdom Amey è stato selezionato dal tecnico Carmine Nunziata, tornato nel frattempo alla guida della Nazionale Under 20 dopo il biennio in Under 21, per due test match di prestigio. Il centrale amiatino sarà impegnato insieme al resto degli azzurrini nelle amichevoli con l’Inghilterra, in programma venerdì 5 settembre (ore 19:30 locali, ore 20:30 italiane) al Chesterfield FC Stadium di Chesterfield, e con la Germania, martedì 9 settembre (ore 18:30) allo Stadion an der Kreuzeiche di Reutlingen.

La società si congratula con Wisdom per questo importante riconoscimento e gli augura di vivere al meglio questa splendida esperienza con la maglia azzurra.

