Il difensore bianconero tornerà a disposizione dalla gara contro il Bra

È stato parzialmente accolto il ricorso presentato dalla società dell’US Pianese alla Corte Sportiva d’Appello relativo alla squalifica del calciatore Luca Ercolani. La squalifica è stata ridotta di una giornata e il difensore bianconero potrà così tornare a disposizione già dalla gara contro il Bra in programma sabato 18 ottobre alle ore 17:30.

L’articolo Accolto il ricorso della Pianese, ridotta di una giornata la squalifica di Luca Ercolani proviene da U.S. Pianese.