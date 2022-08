Il Pisa Sporting Club si mette in viaggio per la prossima stagione con un nuovo pullman interamente brandizzato presentato sabato scorso in occasione della prima uscita ufficiale.

Una livrea nerazzurra, su un autobus MAN, con i simboli della città e della squadra ben impressi sulle fiancate, un vero e proprio ‘simbolo’ viaggiante dell’essere Nerazzurri

“E’ il frutto di un progetto sul quale lavoravamo da tempo”; questo è stato il commento del Presidente Giuseppe Corrado durante la presentazione ufficiale andata in scena all’Arena Garibaldi. “Questo pullman porterà in giro per l’Italia i nostri colori e anche i nostri partners avranno l’occasione di accompagnarci sfruttando gli spazi già predisposti per questo; nel contesto del pullman ci sono varie opportunità commerciali in grado di fornire un servizio a chi è già sponsor e vorrà essere presente anche sul pullman, oppure a nuove sponsorizzazioni visto che abbiamo ‘saturato’ tutte le opportunità sulle maglie da gioco e da allenamento”.

Sicuramente sarà presente il logo di Molesti Viaggi, partner del Pisa in questa bellissima iniziativa: “Fin da subito – ha raccontato Matteo Molesti – questo progetto ci è sembrato una opportunità per far crescere il nostro business e la nostra immagine. Abbiamo voluto fortemente far parte di tutto questo e oggi siamo felici di vedere l’opera realizzata e già ‘in viaggio’”.

Alla presentazione è intervenuto anche Marco Aceto, Direttore Commerciale del Pisa Sporting Club: “Il pullman ufficiale del Pisa è finalmente realtà e per questo dobbiamo ringraziare il signor Molesti e l’agenzia di Luca Sberna che si è occupata a tempo di record della brandizzazione del mezzo”.