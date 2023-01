Pisa-Cittadella: continua la prevendita dei biglietti

Il Pisa Sporting Club informa che è ancora attiva la prevendita dei biglietti relativi alla gara Pisa-Cittadella, in programma sabato 14 gennaio all’Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani (ore 14.00) e valida per la 20° giornata del Campionato Serie BKT.

I biglietti sono disponibili nei punti vendita Ticketone e anche online sul sito ticketone.it senza alcuna restrizione.

Ricordiamo i punti vendita attivi sul territorio pisano:

– Pisa Store (via Oberdan – Borgo Largo 22)

– Pisa Store (via Luigi Bianchi)

– Solo Pisa (via Piave)

– Tifo Pisa (Fornacette)



Settore Ospiti (Curva Sud). E’ attiva da oggi la prevendita relativa al settore ospiti e anche in questo caso non sono presenti restrizioni; biglietti disponibili nei punti vendita Ticketone e anche on line sul sito ticketone.it

Questi i prezzi:

Intero. 16.50 euro

Under 14. 6.60 euro