Genoa-Pisa: info sulla prevendita dei biglietti

Genoa cfc informa che è attiva dalle ore 10.00 di mercoledì 18 gennaio la prevendita dei biglietti validi per la gara Genoa-Pisa, in programma allo Stadio “Ferraris” sabato 28 gennaio (ore 16.15).

I tagliandi saranno disponibili in tutti i punti vendita abilitati del circuito Ticketone e anche on line sul sito ticketone.it. Questi i prezzi:

Tribuna Inferiore. 60 euro (under 16. 30 euro)

Distinti. 40 euro (under 16. 20 euro)

Gradinata Sud. 15 euro (under 16. 10 euro)

Settore 5. 10 euro (under 16. 5 euro)

Settore Ospiti. 15 euro (under 16. 10 euro)

Il settore ospiti dello Stadio “Ferraris” ha una capienza di 2.092 posti e non è richiesta alcuna fidelizzazione per poter acquistare i tagliandi.

Per ulterio informazioni si consiglia di visitare il sito ufficiale della società rossoblù.