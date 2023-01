Pisa, si avvicina la ripresa dell’attività

E’ fissata per giovedì 5 gennaio la ripresa dell’attività agonistica del Pisa Sporting Club.

Dopo l’ultimo impegno in campionato e la conclusione del girone d’andata, i nerazzurri dunque torneranno ad allenarsi in in vista del primo match ufficiale del 2023: sabato 14 gennaio (ore 14.00) all’Arena Garibaldi sarà di scena il Cittadella.

Terminato il periodo di riposo il Pisa andrà dunque avanti spedito verso la ripresa del campionato Cadetto e gli allenamenti andranno in scena, al Centro Sportivo “Cetilar” di San Piero a Grado, anche nel giorno dell’Epifania.