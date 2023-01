Seac nuovo Co-Sponsor del Pisa SC

Si rinnova e si rafforza una importante partnership per il Pisa Sporting Club. Sulla divisa da gioco ufficiale torna, infatti, il logo del gruppo Seac-Esco questa volta nelle vesti di Co-Sponsor della Società nerazzurra.

L’accordo, che sarà valido per tutte le gare del girone di ritorno del campionato Cadetto, è stato presentato questa mattina nella sala stampa “Passaponti” dell’Arena Garibaldi alla presenza del Presidente del Pisa Sporting Club Giuseppe Corrado e dei titolari del gruppo Seac-Esco: l’ingegnere Alessio Ascione e l’ingegnere Fabio Calarca,

Il gruppo Seac-Esco, già presente sui pantaloncini del Pisa Sporting Club per un pacchetto di gare della passata stagione, è un’azienda nata nel 2008 da un team di esperti nel settore dell’energia per dare il proprio contributo all’espansione delle Energie Rinnovabili principalmente nel settore Fotovoltaico. Dopo una continua espansione, oggi, la società si propone sul mercato come ESCO (Energy Service COmpany) certificata con la norma UNI CEI 11352:2014 e capace di offrire servizi e soluzioni a garanzia di risultato per l’incremento dell’efficienza energetica in ambito civile, industriale e pubblica amministrazione. Si presenta come protagonista sul mercato soprattutto per la gestione del “Conto termico 2.0, Superbonus 110 e cessione del credito con sconto in fattura, per consentire ai clienti l’installazione di tecnologie quali solare termico, illuminazione led, termodinamico, con contratti di Servizio Energia o EPC (Energy Performance Contract) a garanzia di risultato e finanziato interamente dal fondo ESCO della società stessa, dando quindi la possibilità ai clienti di installare gli impianti senza nessun esborso economico rilevante.

LA SEAC oltre ad essere ESCO e System Integrator di soluzioni rinnovabili è anche produttrice di energia elettrica da fonte fotovoltaica. Il consiglio di amministrazione della società è composto da esperti nel campo energetico con anche EGE certificati con la norma UNI 11339, oltre a figure di spicco nel management aziendale ed industriale.

