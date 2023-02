Allenamento al “Cetilar” per i nerazzurri

Seduta pomeridiana al Centro Sportivo “Cetilar” di San Piero a Grado per il Pisa Sporting Club in fase di preparazione in vista del match interno di venerdì prossimo (ore 20.30) con il Venezia.

Dopo una fase di riscaldamento la squadra ha effettuato una serie di esercitazioni ‘undici contro zero’, passando poi ad una partitella a ranghi contrapposti ed ad alcune esercitazioni a tutto campo.

La settimana dei nerazzurri proseguirà con sedute singole pomeridiane fino al giorno della gara: venerdì mattina, infatti, appuntamento all’Arena per una breve rifinitura poche ore prima del match valido come anticipo della 25esima giornata del campionato Cadetto.

Da segnalare, infine, che dal Giudice Sportivo non sono arrivate sanzioni questa settimana per il Pisa Sporting Club che dunque non avrà calciatori indisponibili per squalifica: in diffida, attualmente, figura soltanto il centrocampista Marius Marin

