Nerazzurri in campo al “Cetilar”

Sole e freddo pungente hanno accompagnato la prima seduta settimanale di allenamento del Pisa Sporting Club, radunatosi questo pomeriggio sui campi del Centro Sportivo “Cetilar” di San Piero a Grado.

Come ormai consuetudine il primo giorno della settimana è stato anche quello dedicato ai tifosi con il “Cetilar” aperto al pubblico; e un nutrito gruppo di sostenitori nerazzurri ha seguito da bordo campo il lavoro del Pisa e soprattutto la partitella a ranghi contrapposti che ha di fatto concluso la seduta. Non è mancato poi il momento dedicato alle foto e agli autografi di rito con i calciatori nerazzurri che si sono avvicinati al settore riservato al pubblico per raccogliere l’applauso e l’incitamento di sempre

Domani ancora squadra in campo a San Piero; allenamento mattutino dedicato alla parte atletica, mentre nel pomeriggio spazio alla tattica e ad una serie di esercitazioni di gioco.