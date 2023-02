Pisa-Perugia sarà diretta da Alberto Santoro

Il Responsabile della CAN Serie A e B Gianluca Rocchi ha affidato la gara Pisa-Perugia in programma venerdì 24 febbraio (ore 20.30) e valida per la 26° giornata del campionato Serie BKT ad Alberto Santoro di Messina

Il direttore di gara sarà assistito da Alessio Saccenti di Modena e Alex Cavallina di Parma

Il Quarto Ufficiale sarà Ettore Longo di Cuneo

VAR Davide Ghersini di Genova

AVAR Matteo Gariglio di Pinerolo

