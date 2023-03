POTM Batini: Gaetano Masucci è il più votato a gennaio 2023

E’ Gaetano Masucci il nerazzurro più votato del mese di gennaio relativamente al contest Player Of The Month realizzato in collaborazione con Batini – Incisioni e Digital Printing, storico partner del Pisa Sporting Club.

Come scrive la società “ogni mese, lo ricordiamo, i followers dei nostri social ufficiali grazie a Batini – Incisioni e Digital Printing hanno la possibilità di scegliere il Nerazzurro migliore del mese precedente: il più votato si aggiudica l’esclusivo Trofeo realizzato appositamente da Batini – Incisioni e Digital Printing.”

Albo d’oro della stagione 2022-2023

Settembre 2022. Ettore Gliozzi

Ottobre 2022. Idrissa Tourè

Novembre 2022. Olimpiu Morutan

Dicembre 2022. Hjortur Hermannsson

Gennaio 2023. Gaetano Masucci