Brescia-Pisa: info prevendita biglietti

La Società Brescia Calcio informa che è già attiva la prevendita dei biglietti validi per la gara Brescia-Pisa in programma sabato 13 maggio (ore 14.00) allo Stadio “Rigamonti”.

Nel rispetto della Determinazione n. 23 dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestaizoni Sportive la “vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Pisa sarà riservata esclusivamente al settore ospiti Curva Sud“; la capienza del settore in questione è di 1.029 posti e la vendita dei tagliandi terminerà alle ore 19.00 di venerdì 12 maggio. Costo del biglietto 13 euro, comprensivo di prevendita.

La Società Brescia Calcio informa inoltre che il giorno della gara, non sarà possibile acquistare presso i botteghini dello stadio biglietti per il Settore Ospiti e che l’acquisto del titolo di accesso comporta l’accettazione del Sistema di Gradimento e Regolamento d’Uso dell’Impianto consultabile sul sito www.bresciacalcio.it; Il loro rispetto e condizione indispensabile per l’accesso e la permanenza nello stadio. E’ necessario portare con se un documento di identità in corso di validità e l’apertura dei cancelli è di norma permessa da un’ora e mezzo prima dell’inizio della gara.

I biglietti saranno disponibili direttamente presso tutti i punti vendita abilitati del circuito TicketOne nonchè online.