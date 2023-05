Robur: 4 punti di penalizzazione e niente play-off per il Siena

Il Siena, è stato penalizzato di altri 4 punti dal Tribunale federale nazionale per violazioni gestionali ed economiche, il che si aggiunge ai 2 punti precedenti, portando il totale della penalizzazione a 6 punti. Questa decisione ha escluso il Siena dai playoff e ha permesso alla Recanatese di accedere alla post season, che, con i suoi 47 punti, risale al decimo posto della classifica.

La Lega Pro ha dovuto attendere la sentenza del Tribunale per ufficializzare gli abbinamenti e gli orari del primo turno dei playoff, che inizierà il 11 maggio con la fase interna ai gironi. La squadra meglio piazzata in campionato ha la possibilità di giocare in casa e ha a disposizione due risultati su tre nei 90′ per qualificarsi allo step successivo.

Dal canto suo Acr Siena 1904 SpA prende atto della decisione odierna del Tribunale Federale Nazionale e come già fatto in passato non rinuncerà a tutelare le proprie ragioni in ogni grado di giudizio.

“Al tempo stesso rimane l’amaro in bocca per non aver potuto meritatamente giocare i playoff conquistati sul campo. Questo non cancella un campionato ben al di sopra di quelli che erano stati gli obiettivi prefissati e getta una base solida sulla quale è già in lavorazione la nuova stagione sportiva 2023-2024“, scrive la società bianconera.