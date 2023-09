Reggiana-Pisa 0-0, gli highlights

Finisce senza reti, un punto a testa per emiliani e nerazzurri.

Match equilibrato nel primo tempo con una grossa occasione per l’ex giovane viole Gondo nei primi minuti, mentre a pochi minuti dall’intervallo sono i toscani a sfiorare il vantaggio con Arena.

Nella seconda frazione di gioco buon pressing della squadra di Aquilani, con un’altra grande occasione per Arena ma stavolta si supera Bardi. Santoro fischia un rigore per un presunto mani in area toscana, ma Irrati al Var lo richiama sui suoi passi. Finisce così, senza reti, mentre il Pisa attende il Cosenza all’Arena per la prossima gara di campionato.

REGGIANA – PISA 0-0

REGGIANA (4-3-1-2). Bardi; Sampirisi, Romagna, Marcandalli, Pieragnolo (60′ Pajac); Crnigoj (67′ Nardi), Kabashi, Bianco; Portanova; Gondo (60′ Pettinari), Antiste (60′ Girma). A disposizione. Satalino, Rozzio, Szyminski, Fiamozzi, Libutti, Cigarini, Varela, Lanini. Allenatore. Nesta.

PISA (4-2-3-1). Nicolas; Barbieri, Leverbe, Canestrelli, Beruatto; Barberis, Marin (46′ Veloso); Piccinini (76′ Vignato), Arena (76′ Mlakar), Jureskin (76′ Touré); Moreo. A disposizione. Loria, Caracciolo, Torregrossa, Nagy, Esteves, Masucci, De Vitis, Calabresi. Allenatore Aquilani

Arbitro. Alberto Santoro di Messina. Assistenti. Trinchieri-Luciani. 4° Ufficiale. Giaccaglia. Var. Irrati. Avar. Di Vuolo

Note. Ammoniti: Marin, Pieragnolo, Bianco, Jureskin, Kabashi, Crnigoj, Moreo, Touré

Recupero 1′ pt; 6′ st. Spettatori 9.569