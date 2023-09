Numeri e curiosità dei recuperi di Serie C NOW

Sono tre le partite di recupero che verranno giocate oggi mercoledì 27 settembre. Si giocherà a Caserta, Cesena e Alessandria.

Casertana-Monopoli

(mercoledì 27, ore 20.45 – stadio “Pinto” di Caserta)

I precedenti in Campania, fra le due squadre, nel professionismo sono 13: bilancio di 7 successi rossoblu (ultimo 2-1 nella serie C 2020/21), 2 pareggi (ultimo 0-0 nella serie C-1 1986/87, allenatore dei “falchetti” era Giuseppe Materazzi) e 4 vittorie pugliesi (ultima 1-0 nella serie C 2018/19).

Sfida fra allenatori quasi esordienti nel professionismo, Cangelosi e Tomei: il primo è stato per decenni vice di Zeman e preparatore dei portieri delle formazioni guidate dal boemo, il secondo per molti anni vice o collaboratore tecnico di Di Francesco.

L’ultima vittoria in C della Casertana è stata proprio contro il Monopoli, 1-0 al “Veneziani” il 15 aprile 2021. In casa i “falchetti” non vincono dal 2-1 sulla Cavese del 21 marzo 2021.

Cesena-Spal

(ore 20.45- Stadio “Orogel-Dino Manuzzi” di Cesena)

Sono 14 i confronti a Cesena fra le due squadre nei professionisti: 6 vittorie bianconere (ultima 2-1 nella I Divisione Lega Pro 2008/09), 5 pareggi (ultimo 1-1 nella serie B 2016/17) e 3 successi estensi (ultimo 3-2 nella serie C-1 2001/02)

Cesena attacco record del girone B con 12 reti all’attivo, di cui 11 nelle ultime 3 giornate. Da 207’ porta romagnola chiusa, ultima rete subita da Benedetti al 63’ di Pontedera-Cesena 1-3 del 15 settembre scorso.

Ex di giornata Mimmo Di Carlo, coach dei bianconeri nell’ultima serie A, da dicembre 2014 a giugno 2015, 3 vittorie, 7 pareggi e 14 sconfitte in 24 match ufficiali. Di Carlo ha subito anche un esonero a causa dei romagnoli quando era alla Sampdoria nel 2010/11 ed i bianconeri vinsero 3-2 a Marassi sui blucerchiati (serie A).

Juventus Next Generation-Recanatese

(ore 18.30-stadio “Moccagatta” di Alessandria)

Primo confronto in Piemonte fra le due squadre, nel calcio professionistico.

Marchigiani imbattuti fuori casa da 12 gare ufficiali: 5 vinte e 7 pareggiate, con ultimo k.o. lo 0-4 di Ancona del 17 dicembre 2022. (numeri Football data)

Source: lega-pro.com