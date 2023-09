Sorpasso e controsorpasso, finisce 2-2 tra Pontedera e Recanatese

Partita piena di colpi di scena al “Mannucci”, con il risultato finale che si è concluso in un combattuto 2-2. La squadra di casa ha aperto il punteggio, poi ha subito un rapido ribaltamento, ma alla fine è riuscita a pareggiare nel secondo tempo. Così in breve nella sfida dei granata contro la Recanatese.

La squadra che sarebbe stata di Giacomo Leopardi si è dimostrata un avversario difficile fin dall’inizio, rispondendo prontamente ai padroni di casa. Per sbloccare l’equilibrio è stato necessario un calcio piazzato; Nicastro è stato il più veloce, staccandosi prima di tutti per portare in vantaggio il Pontedera.

Tuttavia, la situazione è cambiata in un battito d’ali. Prima la Recanatese ha pareggiato grazie a Melchiorri, che ha trasformato un calcio di rigore in movimento, e poco dopo Carpani, troppo libero nell’area, ha segnato con un colpo di testa. Partita ribaltata all’intervallo.

Il Pontedera ha reagito prontamente e, in un momento concitato, prima Catanese ha colpito la traversa da pochi passi, per poi segnare di testa sulla respinta, riportando la situazione in parità.

Nel finale, il Pontedera ha avuto l’opportunità di segnare il terzo gol, ma Guidi è stato fermato dal fuorigioco.

Il Pontedera dovrà rimandare l’appuntamento con i tre punti, ma avrà un’altra opportunità di conquistarli nel prossimo incontro contro l’Arezzo. Il derby promette di essere emozionante e importante per entrambe le squadre.