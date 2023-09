Un gol per tempo per il Modena, sconfitto il Pisa

Quando inizia male, difficile far meglio. Non è una regola, nemmeno una grande massima, ma quel che è successo in Emilia al Pisa di mister Aquilani. Al 4′ il Pisa perde palla a centrocampo, permettendo a Tremolada di segnare un gol contro la sua ex squadra dopo un assist di Manconi. Un gol che mette subito in difficoltà i nerazzurri che, nonostante le difficoltà iniziali, cercano di rispondere. Al 15′, Miguel Veloso tira da fuori area, ma il portiere Gagno respinge. Al 24′, Valoti guadagna un calcio di punizione dal limite, ma il tentativo di Miguel Veloso viene parato da Gagno.

La situazione si complica ulteriormente per il Pisa al 31′ quando Hermannsson viene ammonito per un fallo al limite dell’area su Gulebre. Dopo una consultazione con il VAR, l’arbitro decide di espellere Hermannsson. Questo evento costringe il Pisa in 10 e soprattutto a un cambio difensivo, con Calabresi che rileva Moreo diventando centrale aggiunto.

Il secondo tempo vede il Pisa cercare di recuperare lo svantaggio, con una maggiore pressione alta nei primi minuti. Tuttavia, le occasioni da gol sono scarse. Strizzolo ha un’occasione per il Modena al 52′, ma il suo tiro è impreciso. Aquilani apporta cambiamenti nel tentativo di ribaltare la partita, facendo entrare Piccinini e Mlakar al posto di Veloso e Valoti. Nonostante gli sforzi, il Pisa fatica a creare occasioni da gol.

Al 82′, Canestrelli sfiora il palo con un colpo di testa su calcio d’angolo, ma il Pisa non riesce a segnare. Nel finale, Nicolas salva il Pisa respingendo un tentativo di Manconi all’82’. Aquilani fa un altro cambio, inserendo Masucci per Arena al 84′, nella speranza di trovare il pareggio.

Tuttavia, è il Modena a chiudere la partita al 94′, quando Strizzolo segna il secondo gol su assist di Gerli. La partita si conclude con una sconfitta del Pisa, che deve affrontare alcune sfide difensive e lavorare duramente per migliorare il suo rendimento complessivo.

MODENA – PISA 2-0

MODENA (4-3-1-2). Gagno; Oukhadda, Zaro, Pergreffi, Guiebre (46′ Cotali); Palumbo (62′ Duca), Gerli, Magnino; Tremolada (75′ Falcinelli); Manconi, Bonfanti (46′ Strizzolo). A disposizione. Seculin, Vandelli, Ponsi, Cauz, Riccio, Gargiulo, Duca, Battistella, Giovannini, Abiuso. Allenatore Bianco. PISA (4-2-3-1). Nicolas; Barbieri, Canestrelli, Hermannsson, Beruatto; Veloso (46′ Piccinini), Nagy; Arena (84′ Masucci), Valoti (46′ Mlakar), D’Alessandro (69′ Vignato); Moreo (39′ Calabresi). A disposizione. Vukovic, Loria, Marin, Trdan, Jureskin, Coppola, Barberis. Allenatore Aquilani. Arbitro. Niccolò Baroni di Firenze. Assistenti. Rossi-Fontemurato. 4° Ufficiale. Ceriello. Var. Maggioni. Avar. Pagnotta Reti. 4′ Tremolada, 94′ Strizzolo Note. Ammoniti Beruatto, Palumbo, Zaro, Masucci. Espulso Hermannsson al 31′ per fallo da ultimo uomo. Spettatori totali: 10.157. Recupero 3′ pt, 7′ st