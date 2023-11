Arena Garibaldi: la Gradinata recupera posti per il Pisa

Dopo settimane di incertezza e disagi per i tifosi, finalmente buone notizie arrivano dall’Arena Garibaldi. In seguito a un vertice svoltosi nel tardo pomeriggio di ieri, è stato deciso di rimettere in vendita i biglietti per la gradinata, ripristinando la capienza come era 20 giorni fa, al match con il Como.

La commissione provinciale di vigilanza – scrive la Nazione – ha dato il via libera per la riapertura della gradinata, mantenendo la capienza limitata a 945 spettatori per il settore, mentre l’intera Arena resta ancorata a 7928 posti. Inizialmente, la vendita dei biglietti era stata rinviata, ma ora la situazione sembra risolta, offrendo ai tifosi la possibilità di assistere alle partite dalla gradinata.

Questa decisione è il risultato della manutenzione straordinaria effettuata dal Comune di Pisa, che ha permesso anche il recupero di posti nella gradinata, seppur con una capienza ancora limitata. Inoltre, è stato installato un nuovo impianto di illuminazione, assicurando che l’Arena sia in regola per ospitare i tifosi.

Un ulteriore sviluppo positivo è rappresentato dal rivestimento con una rete protettiva anti-caduta nelle zone interessate dai problemi di caduta calcinacci. Il Comune spera di estendere questa copertura all’intero settore, con l’obiettivo di riaprire completamente la gradinata e ripristinarne la capienza precedente di 9942 posti.

La giornata odierna sarà fondamentale, in quanto verranno effettuate prove di carico sulla stabilità della gradinata e di parte di quella che confluisce in Curva Sud. In base ai risultati, si procederà a quantificare economicamente i lavori strutturali necessari, aprendo la strada per una trattativa sulla cessione dell’Arena Garibaldi alla società nerazzurra.

Intanto, il Pisa Sporting Club ha cercato di mitigare i disagi causati dal trasferimento di parte dei tifosi in tribuna, con la messa in vendita dei biglietti di gradinata a un prezzo agevolato di 25 euro. Tuttavia, alcuni problemi nella gestione della vendita hanno causato disagi a parte dei sostenitori, separando famiglie e gruppi di amici. La società sta lavorando per risolvere queste criticità e garantire a tutti un’esperienza di tifo senza inconvenienti.