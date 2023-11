Il maltempo che in queste ore sta flagellando la Toscana ha cambiato anche i programmi del Pisa Sporting Club che stamani, per preservare il terreno dell’Arena, ha effettuato la consueta rifinitura al Centro CONI di Tirrenia completando così la preparazione in vista del match interno di domani (ore 14.00) con il Como.

Al termine di una seduta ovviamente condizionata dal meteo avverso è stata diramata la lista dei convocati:

N 1 – Nicolas Andrade

N 3 – Maxime Leverbe

N 5 – Simone Canestrelli

N 6 – Hjortur Hermannsson

N 7 – Lisandru Tramoni

N 8 – Marius Marin

N 9 – Ettore Gliozzi

N 16 – Adam Nagy

N 17 – Jan Mlakar

N 19 – Tomas Esteves

N 20 – Pietro Beruatto

N 22 – Leonardo Loria

N 23 – Emanuel Vignato

N 26 – Gaetano Masucci

N 27 – Mattia Valoti

N 28 – Alessandro Arena

N 32 – Stefano Moreo

N 33 – Arturo Calabresi

N 34 – Matteo Campani

N 36 – Gabriele Piccinini

N 42 – Tommaso Barbieri

N 44 – Miguel Veloso

N 51 – Andrea Barberis