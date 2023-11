Pisa-Como, Aquilani presenta la sfida dell’Arena

Il Pisa Sporting Club è atteso domani (ore 14.00) dal difficile confronto interno con il Como.

Una sfida, l’unica che i nerazzurri disputeranno sul terreno amico nel mese di novembre, che il tecnico Alberto Aquilani ha così presentato alla stampa nella consueta conferenza della vigilia: “Affrontiamo una squadra difficile, ma in questo campionato ogni gara è così, contro qualsiasi avversario. Devo ancora fare delle valutazioni su chi mandare in campo; sicuramente giocherà chi sta bene perché domani serviranno qualità e personalità oltre a spalle larghe ed esperienza. Purtroppo non avremo a disposizione Torregrossa; a parte lui, per ora e oltre a chi già manca da un po’, non ci sono altre preoccupazioni“