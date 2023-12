Finisce il 2023 nerazzurro, ripresa a gennaio

Con la sfida contro la Ternana, il Pisa Sporting Club ha messo ufficialmente la parola fine sul suo anno agonistico del 2023.

Un anno che ha visto la squadra nerazzurra affrontare sfide emozionanti, crescere come unità e conquistare importanti traguardi nel campionato di Serie B. Dopo il fischio finale della partita a Terni, la squadra è rientrata in città nella serata di Santo Stefano, ricevendo il meritato “rompete le righe”.

Questo segna l’inizio di un breve periodo di riposo per i giocatori, che potranno godersi qualche giorno di relax insieme alle loro famiglie. La necessità di ricaricare le energie e di staccare la spina è fondamentale per affrontare al meglio la seconda parte della stagione.

Quando riprendono gli allenamenti del Pisa nel 2024

La ripresa degli allenamenti è fissata per il 4 gennaio 2024, quando la squadra tornerà al lavoro sotto la guida attenta dello staff tecnico. La mini sosta invernale si presenta come un’opportunità preziosa per prepararsi al meglio per le sfide che il nuovo anno porterà con sé, in particolare per il match contro la Reggiana.

Verso Pisa-Reggiana

Il 2024 si aprirà con una partita impegnativa per i nerazzurri, poiché il 13 gennaio all’Arena Garibaldi arriverà la squadra guidata da Alessandro Nesta. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 16.15, e i tifosi possono già cominciare a prepararsi per sostenere la loro squadra nel girone di ritorno del campionato Cadetto.

Il Pisa Sporting Club guarda al 2024 con determinazione, consapevole che il cammino sarà impegnativo ma pronto a continuare a lottare per conquistare i propri traguardi. La squadra e i tifosi sono uniti nell’obiettivo comune: rendere il prossimo anno ancora più glorioso per il Pisa Sporting Club.