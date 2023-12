Pistoiese, il nuovo allenatore è Gabriele Parigi

L’Us Pistoiese 1921 comunica la promozione ad allenatore in prima di Gabriele Parigi, che dopo anni trascorsi nel Settore Giovanile arancione, e dopo aver iniziato la stagione sportiva corrente alla guida della formazione degli Juniores Nazionali, riceve adesso in dote la panchina della Prima Squadra.

Prima Squadra che Parigi aveva già diretto in occasione dell’ultima partita di campionato disputata al “Marcello Melani” con il Lentigione.

Il ruolo di vice allenatore è stato invece affidato a Riccardo Durante, già secondo di mister Manolo Manoni e collaboratore di mister Luigi Consonni. Come team manager è stato scelto Manuele Mazzoncini, che resterà al contempo segretario del Settore Giovanile e Dirigente Addetto agli Arbitri della Figc. Il resto dello staff verrà ufficializzato prossimamente. Gli allenamenti della Prima Squadra riprenderanno il 2 gennaio alle 14:30 al campo sportivo “Turchi”.

Contestualmente, la società rende nota la promozione ad allenatore in prima della Juniores di Marco Michelotti, finora vice allenatore di Parigi.