Pisa, a Lecco per una sfida che torna dopo 23 anni

La prima trasferta del 2024 porterà il Pisa Sporting Club al “Rigamonti-Ceppi” per la sfida con i blucelesti del Lecco in programma domani (ore 16.15).

Alberto Aquilani nel pregara

Nel match d’andata i lombardi furono corsari all’Arena, centrando il primo successo in campionato grazie ad un gol messo a segno nel recupero; i nerazzurri dunque conoscono bene le insidie di questo match così introdotto dal tecnico Alberto Aquilani nella consueta conferenza stampa della vigilia: “La squadra sotto molti aspetti sta crescendo anche se ancora, come capitato sabato contro la Reggiana, si inceppa e gioca col freno a mano e questo è un aspetto che non mi piace; però i progressi ci sono, si vedono e i dati lo confermano. E’ chiaro che nel calcio contano i risultati e per questo abbiamo bisogno di vincere e per noi la gara contro il Lecco è importantissima; proveremo a fare ciò per cui ci alleniamo ma dovremo anche essere bravi a doverci, nel caso, adattare perché questo fa parte del percorso di crescita. La situazione della squadra? Valoti non si è quasi mai allenato, per il resto i calciatori stanno tutti bene a parte quelli che già da un po’ mancano“.

Source: Pisa Sporting Club.