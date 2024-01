Supercoppa: la Fiorentina sbaglia tutto, il Napoli no e va in finale

Rigore, azioni e probabilmente intensità: la Fiorentina cerca di giocarsela a Ryad ma fa di tutto per perderla mancando l’occasione in ogni momento fondamentale. Compresi gli errori che non andavano fatti – come quello dagli undici metri – che si sommano alle amnesie difensive che permettono un pesante (e immeritato) 3-0 finale.

Per la semifinale di Supercoppa Italiano sceglie Beltran come unica punta, dietro a lui il terzetto formato da Brekalo, Bonaventura e Ikoné. In difesa sulla sinistra gioca Biraghi, mentre a destra c’è Kayode.

Partita senza grandi emozioni e che si accende a sprazzi. E’ un’invenzione a cambiare gli equlibri: ripartenza del Napoli con Juan Jesus che da metà campo serve in profondità Simeone, l’ex viola entra in area e colpisce in diagonale. Uno a zero al 22′ e gara da rimontare. L’opportunità non manca: sette minuti dopo arriva il gol con Beltran, ma La Penna annulla con l’aiuto del VAR per una posizione di fuorigioco di Bonaventura.

Prova a chiudere in avanti questo primo tempo la Fiorentina, altra occasione per pareggiare in chiusura di frazione. Ikoné punta in area Mario Rui e finisce a terra: il francese batte il rigore, Gollini spiazzato ma conclusione alta sopra la traversa. Periodo nerissimo per l’esterno viola.

A inizio ripresa non cambia l’inerzia, entrano così Nzola e Sottil per Ikoné e Brekalo ma la Fiorentina non riesce a segnare.

Arthur calcia di prima dalla distanza, finisce sopra la traversa. Napoli chiuso nella propria metà campo, sono i viola a fare la partita ma non serve. Anzi, due minuti e tutto finisce nel peggiore dei modi per la squadra di Italiano.

84°, Di Lorenzo spizza di testa da calcio d’angolo, Zerbin prende il tempo a Parisi e sotto porta devia in rete. 2-0. Non si fa in tempo a curare Zerbin dal colpo contro il palo che proprio lui si trova solo davanti a Terracciano per il 3-0.

Notte fonda per i viola, stavolta non arriva nemmeno la finale: la delusione è tutta in questi novanta minuti.

Napoli-Fiorentina 3-0: il tabellino

NAPOLI: Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Cajuste (75′ Gaetano), Lobotka, Mario Rui (71′ Østigard); Politano (71′ Lindstrøm), Kvaratskhelia (71′ Zielinski); Simeone. All.: Mazzarri

FIORENTINA: Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martínez Quarta (87′ Faraoni), Biraghi (68′ Parisi); Arthur, Duncan; Ikoné (57′ Nzola), Bonaventura, Brekalo (57′ Sottil); Beltrán. All.: Italiano

Arbitro: La Penna di Roma 1

Reti: 22′ Simeone, 83′ e 86′ Zerbin