Parma-Pisa sarà diretta da Ivano Pezzuto

Il Responsabile della CAN Serie A e B Gianluca Rocchi ha ufficializzato le designazioni arbitrali relative alla venticinquesima giornata del Campionato Serie BKT. Questi i designati per la gara Parma-Pisa in programma sabato 17 febbraio (ore 14.00) allo Stadio “Ennio Tardini”.

Arbitro. Ivano Pezzuto della Sezione A.I.A. di Lecce



1° Assistente. Marco D’Ascanio della Sezione A.I.A. di Ancona

2° Assistente. Federico Fontani della Sezione A.I.A. di Siena

4° Ufficiale. Roberto Lovison della Sezione A.I.A. di Padova

Var. Antonio Di Martino della Sezione A.I.A. di Teramo

Avar. Davide Massa della Sezione A.I.A. di Imperia