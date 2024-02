Pisa Training Center, soddisfazione della società per le parole del Sindaco

Il Pisa Sporting Club accoglie favorevolmente le dichiarazioni del Sindaco di Pisa Michele Conti che rappresentano e consolidano il percorso intrapreso dall’Amministrazione Comunale assieme alla Società per la realizzazione del Pisa Training Center.

Sono la conferma – si legge nella nota stampa – che il Pisa Sporting Club ha fatto e sta facendo quanto di sua competenza per portare alla realizzazione di un progetto di importanza strategica fondamentale per la Società, ma anche per tutto il territorio, rispettando quanto più volte dichiarato e illustrato alla cittadinanza e alla tifoseria.

L’augurio è quello di poter proseguire spediti sul binario ormai tracciato, fiduciosi che le tempistiche previste dagli organi competenti possano essere scrupolosamente rispettate anche qualora non vi fosse il previsto passaggio in Consiglio Comunale ma bensì una espressione della Giunta. L’obiettivo è arrivare alla partenza vera e propria dei lavori entro il prossimo mese di giugno così come da cronoprogramma condiviso con l’Amministrazione Comunale.

Il Pisa Sporting Club spera adesso di poter procedere altrettanto speditamente alla risoluzione delle altre posizioni aperte con l’Amministrazione Comunale fra cui, anche ed ovviamente, quella relativa all’Arena Garibaldi