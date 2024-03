Alberto Aquilani: “Con la Ternana partita dal significato importante”

Conferenza stampa della vigilia per Alberto Aquilani.

Il tecnico del Pisa Sporting Club è tornato davanti ai microfoni per presentare i temi principali della sfida con la Ternana in programma domani (ore 16.15) all’Arena Garibaldi: “Abbiamo lavorato per affrontare al meglio una partita che ha un significato importante. Già altre volte, in passato, abbiamo avuto una occasione come quella di domani ed è mancato qualcosa; ecco, dovremo avere tutti la consapevolezza che oltre a fare la prestazione ci vorrà quel qualcosa in più per raggiungere l’obiettivo. La squadra complessivamente sta bene anche se non potremo contare su Bonfanti che ha avuto un fastidio muscolare e non sarà convocato“.

Dopo una analisi video di gruppo la squadra nerazzurra si è trasferita sul campo per una serie di esercitazioni tattiche a tutto campo che hanno preceduto una breve partitella a ranghi contrapposti su campo di dimensioni ridotte; a concludere il programma della seduta il lavoro specifico sui calci piazzati, offensivi e difensivi.

Al termine della seduta è stata diramata la lista dei convocati

(1) Nicolas Andrade

(3) Maxime Leverbe

(4) Antonio Caracciolo

(5) Simone Canestrelli

(6) Hjortur Hermannsson

(7) Lisandru Tramoni

(8) Marius Marin

(15) Idrissa Tourè

(16) Mattia Sala

(17) Jan Mlakar

(19) Tomas Esteves

(20) Pietro Beruatto

(22) Leonardo Loria

(26) Gaetano Masucci

(27) Mattia Valoti

(28) Alessandro Arena

(30) Alessandro De Vitis

(32) Stefano Moreo

(33) Arturo Calabresi

(34) Matteo Campani

(36) Gabriele Piccinini

(42) Tommaso Barbieri

(44) Miguel Veloso

(77) Marco D’Alessandro