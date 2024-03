Lega Serie A e Dipartimento per le pari opportunità in campo insieme per “l’Italia delle donne”

In occasione della Giornata internazionale delle donne dell’8 marzo 2024, durante la 28ª Giornata di Campionato in programma dall’8 al 11 marzo, i campi della Serie A TIM diffondono l’iniziativa “L’Italia delle donne” promossa dalla Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e presentata durante l’omonimo evento lo scorso 7 marzo a Roma.

L’iniziativa “Italia delle donne” intende promuovere la conoscenza della partecipazione femminile alla storia d’Italia che, come quella di altri Paesi, racchiude in sé le storie di molte figure di donne di grande valore, che hanno contribuito, rimanendo spesso nell’ombra, allo sviluppo dei territori ai quali erano profondamente radicate.

Che siano state artiste, letterate, scienziate o figure legate alla politica, alle istituzioni e all’economia, si tratta di donne che hanno costruito un legame profondo con le loro comunità, influenzandone in qualche modo il destino. Recuperare la memoria di queste donne dimenticate, partendo proprio dai territori che, talvolta inconsapevolmente, la custodiscono, è quindi una grande opportunità, sia per gettare una nuova luce sul contributo femminile alla storia del nostro Paese, rendendolo visibile e riconoscibile, sia per dare nuova linfa a quegli stessi territori, che potranno così scoprire e valorizzare luoghi e percorsi finora sconosciuti.

Al fianco di tutte le donne e della Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Roccella, la Lega Serie A supporterà l’iniziativa in occasione delle gare della 28ª Giornata di Campionato, attraverso attività di comunicazione sui propri canali ufficiali (sito, social media e radio-tv) e mandando in onda in televisione, in Italia e all’estero, una grafica dedicata al momento del sorteggio del campo tra i due Capitani.