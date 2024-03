La preparazione dei Nerazzurri

Allenamento pomeridiano al Centro Sportivo “Cetilar” di San Piero a Grado per il Pisa Sporting Club atteso dal Como per la sfida in programma sabato (ore 14.00) allo Stadio “Sinigaglia”.

La squadra nerazzurra dopo una sessione di analisi video ha effettuato un riscaldamento di gruppo prima di passare alle esercitazioni tecnico-tattiche sul campo principale protagoniste della parte principale di una seduta durante la quale c’è stato spazio anche per una partitella a ranghi contrapposti.

Oggi è stato, come consuetudine, anche il giorno dedicato alle decisioni del Giudice Sportivo. Sono tre i calciatori del Como, prossimo avversario del Pisa, fermati per un turno: Strefezza, Vigorito e Nielsen a cui si somma anche anche il tecnico lariano Cassetti (2 giornate). Nell’elenco dei calciatori diffidati della rosa nerazzurra figurano attualmente Maxime Leverbe, Gabriele Piccinini, Simone Canestrelli e Tommaso Barbieri