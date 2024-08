Evento speciale alla Cetilar Arena

Sabato prossimo appuntamento dedicato a tutto il pubblico della Cetilar® Arena.

“Durante l’intervallo della gara tra Pisa e Palermo (calcio d’inizio alle ore 20.30) ci sarà una sorpresa speciale che sarà svelata proprio grazie all’aiuto di tutti Voi”, scrive la società.

“Una volta dentro lo stadio, al Vostro posto, troverete un pacchetto riservato con dentro tutte le prime indicazioni da seguire per poter partecipare all’evento.

Sarà fondamentale, in ogni caso e per la perfetta riuscita, seguire con attenzione le informazioni che lo speaker dello Stadio Vi fornirà in tempo reale.

Attenzione! La Cetilar® Arena resterà al buio per qualche secondo, Vi preghiamo di non lasciare il Vostro posto in attesa… della grande sorpresa!”

firmato Pisa Sporting Club.