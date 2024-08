Mattia Finotto rinnova fino al 2026

Carrarese Calcio 1908 è lieta di comunicare di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Mattia Finotto: l’attaccante classe 1992, iconico protagonista della storica promozione in Serie B della passata stagione, sarà azzurro fino al 30 giugno 2026.

Di seguito le sue parole dopo la firma sul contratto: “Ringrazio, innanzitutto, la società per la fiducia e il supporto che, da quando sono arrivato, mai mi ha fatto mancare sotto ogni punto di vista. La storica promozione raggiunta lo scorso anno ha creato un rapporto magico con i compagni, l’allenatore e tutta la città di Carrara; perciò, sono molto felice per questo rinnovo contrattuale. Nonostante le molte voci di mercato che davano per scontata una mia partenza, la mia volontà è sempre stata quella di proseguire qui, soprattutto dopo il successo dello scorso anno, per me è motivo di orgoglio poter lottare con questa maglia, anche in Serie B. Conosco questa categoria, ci aspetta una stagione difficile, ma abbiamo l’obiettivo di mantenere quanto conquistato e siamo pronti per combattere su ogni campo in cui giocheremo. Un saluto speciale ai tifosi azzurri: non vedo l’ora di vedervi gioire ancora, insieme a noi.”

