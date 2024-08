Inzaghi: “Con il Palermo ci aspetta un esame importante”

Secondo impegno consecutivo alla Cetilar Arena per il Pisa Sporting Club

L’appuntamento è per domani (ore 20.30) quando i nerazzurri si troveranno di fronte il Palermo, squadra considerata tra le grandi favorite per la vittoria finale del campionato.

Un match difficile che il tecnico Filippo Inzaghi ha così introdotto nella consueta conferenza stampa della vigilia: “Affrontiamo una squadra molto forte e per imporci dovremo fare una prestazione straordinaria; ma io mi auguro di vedere ancora dei miglioramenti nella mia squadra, di proseguire nel percorso che tra qualche mese ci porterà ad avere un Pisa diverso. Abbiamo già visto quanto possa essere importante giocare di fronte al nostro pubblico per cui vogliamo giocarcela e puntare al massimo anche perché centrare un risultato pieno significherebbe per noi una grande iniezione di entusiasmo e orgoglio. Formazione? Ho soltanto Lind leggermente affaticato ma comunque a disposizione; per il resto ho già detto ai ragazzi che si apre una settimana dove dovremo giocare tre gare ravvicinate per cui ci sarà spazio praticamente per tutti e da tutti mi aspetto un segnale. Domani sarà un altro esame, speriamo di superarlo“.