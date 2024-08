Il Pisa vince e convince: la squadra di Inzaghi domina il Palermo

Il Pisa di Filippo Inzaghi si impone con autorità sul Palermo.

In una sfida dall’alto coefficiente di difficoltà, i nerazzurri non solo portano a casa tre punti meritati. La partita ha visto il Pisa partire subito forte, trovando il vantaggio al 4° minuto grazie a un’autorete di Nedelcearu su un cross insidioso di Leris.

I padroni di casa hanno continuato a spingere con determinazione, mostrando grande personalità in tutte le fasi di gioco. Nonostante il tentativo di reazione del Palermo, con alcune occasioni ben neutralizzate dal portiere Semper, il Pisa è rimasto in controllo, guidato dalla solidità difensiva e dalla rapidità delle ripartenze.

Il raddoppio, che ha chiuso definitivamente i conti, è arrivato al 66° minuto con un contropiede letale orchestrato da Tramoni e concluso in rete dal subentrato Nicholas Bonfanti. Il giovane attaccante, entrato dalla panchina, ha dimostrato prontezza e lucidità, regalando ai nerazzurri la seconda rete della giornata.

Nel finale, il Pisa ha gestito con ordine, lasciando al Palermo solo poche possibilità di riaprire il match. Con questa vittoria, la squadra di Inzaghi si conferma in crescita e dimostra di avere le carte in regola per puntare in alto in questa stagione, anche se è ancora presto per fare pronostici.

La gara ha anche messo in evidenza l’abilità del tecnico nel gestire le rotazioni, vista l’intensità del calendario, con tre partite in una settimana. I cambi effettuati si sono rivelati decisivi per mantenere alta la qualità del gioco e chiudere con successo una sfida che poteva nascondere insidie. Con questa prestazione, il Pisa manda un segnale forte al campionato: la squadra è affamata e determinata a recitare un ruolo da protagonista.

Pisa-Palermo 2-0

Tabellino PISA (3-4-2-1). Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti G.; Touré (55′ Bonfanti N.), Marin, Piccinini, Beruatto (55′ Angori); Tramoni (71′ Hojholt), Leris (71′ Calabresi); Moreo (76′ Vignato). A disposizione. Nicolas, Loria, Mlakar, Rus, Raycev, Arena, Jevsenak. Allenatore Inzaghi PALERMO (4-3-3). Desplanches; Diakite, Nedelcearu (59′ Peda), Nikolaou, Pierozzi (83′ Lund); Ranocchia, Blin, Saric (68′ Gomes); Di Francesco (68′ Henry), Brunori, Insigne (46′ Vasic). A disposizione. Nespola, Cutrona, Di Mariano, Appuah, Buttaro, Verre, Ceccaroni. Allenatore Dionisi. Arbitro. Andrea Colombo di Como. Assistenti. Trinchieri-Bahri. 4° Ufficiale. Mirabella. Var. Camplone. Avar. Di Vuolo Reti. 4′ Nedelcerau (autorete), 66′ Bonfanti Note. Ammoniti Pierozzi, Beruatto, Touré, Peda, Inzaghi (allenatore Pisa). Recupero 2′ pt; 7′ st. Spettatori 8.811.